Kupa canavarı
Futbolcuyken Real ile 6 kupa kazanan Zidane, teknik direktörlüğünde 590 güne 7 kupa sığdırarak 115 yıllık kulüp tarihinde teknik adamlar arasında 3’üncü oldu.
ZİNEDİNE ZİDANE TARİHE GEÇTİ
Zidane, İspanyol temsilcisindeki ilk yılını aralık ayında Japonya'nın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da kazanarak kapadı. Real Madrid'deki ikinci yılında sekiz ayı geride bırakan Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'daki şampiyonluk unvanını korurken, La Liga'yı da Barcelona'nın önünde zirvede tamamladı. Zidane, kulübün 115 yıllık tarihinde bu alandaki en başarılı dört ismin arasına girmeyi başardı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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