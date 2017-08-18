 Kupa canavarı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Kupa canavarı

    Kupa canavarı

    Futbolcuyken Real ile 6 kupa kazanan Zidane, teknik direktörlüğünde 590 güne 7 kupa sığdırarak 115 yıllık kulüp tarihinde teknik adamlar arasında 3’üncü oldu.

    'deki teknik direktörlük döneminde 7. kupasını kazanan Zinedine Zidane, İspanyol ekibinde forma giydiği yıllara göre daha parlak bir kariyere ulaştı. 2001-2006 yıllarında Real Madrid formasıyla 6 kupa zaferi yaşayan Zidane, bu hafta içinde Barcelona'yı iki maçta da mağlup ederek kazandıkları İspanya Süper Kupası'yla Madrid ekibindeki teknik direktörlük kariyerinde 590 güne 7 kupa (FİFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, La Liga Şampiyonluğu, İspanya Süper Kupa) sığdırdı. Zidane, hafta içinde Barça'yı 2 maçta da yenip aldığı İspanya Süper Kupası'yla Madrid ekibindeki hocalık kariyerinde 590 güne 7 kupa sığdırdı.

    ZİNEDİNE ZİDANE TARİHE GEÇTİ
    Zidane, İspanyol temsilcisindeki ilk yılını aralık ayında Japonya'nın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da kazanarak kapadı. Real Madrid'deki ikinci yılında sekiz ayı geride bırakan Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'daki şampiyonluk unvanını korurken, La Liga'yı da Barcelona'nın önünde zirvede tamamladı. Zidane, kulübün 115 yıllık tarihinde bu alandaki en başarılı dört ismin arasına girmeyi başardı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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