Cristiano Ronaldo'dan Barcelona'ya destek
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya'da Barcelona'da yaşanan terör saldırısı sonrasında Barcelona'ya destek mesajı yayınladı.
İspanya'da Barcelona'na kentinde La Ramblas turistik bölgesinde yaşanan terör saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
Tüm dünyayı yasa boğan terör saldırısı sonrası Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'dan Barcelona'ya destek mesajı geldi.
Ronaldo, twitter hesabından, "Barcelona'dan gelen haberler dehşet verici. Tüm desteğim faciada zarar görenlerle birlikte." mesajını paylaştı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Cristiano Ronaldo'dan Barcelona'ya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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