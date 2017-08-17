 Cristiano Ronaldo'dan Barcelona'ya destek – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    'dan Barcelona'ya destek

    Cristiano Ronaldo'dan Barcelona'ya destek

    Real Madrid'in Portekizli yıldızı , İspanya'da Barcelona'da yaşanan terör saldırısı sonrasında Barcelona'ya destek mesajı yayınladı.

    İspanya'da Barcelona'na kentinde La Ramblas turistik bölgesinde yaşanan terör saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

    Tüm dünyayı yasa boğan terör saldırısı sonrası Real Madrid'in yıldızı 'dan Barcelona'ya destek mesajı geldi.

    Ronaldo, twitter hesabından, "Barcelona'dan gelen haberler dehşet verici. Tüm desteğim faciada zarar görenlerle birlikte." mesajını paylaştı.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:31
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