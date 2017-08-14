 Real Madrid'e Cristiano Ronaldo şoku – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Real Madrid'e Cristiano Ronaldo şoku

    Real Madrid'e Cristiano Ronaldo şoku

    Barcelona maçında kırmızı kart gördükten sonra hakemi iten Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı.

    İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'yı deplasmanda 3-1'lik skorla geçen Real Madrid'e Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi.

    Barcelona maçının ikinci yarısında gördüğü kırmızı kart sonrası hakemi eliyle ittiren, Portekizli yıldız oyuncuya İspanya Futbol Federasyonu tarafından 5 maç ceza verildi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:53
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