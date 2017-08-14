Real Madrid'e Cristiano Ronaldo şoku
Barcelona maçında kırmızı kart gördükten sonra hakemi iten Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı.
Barcelona maçının ikinci yarısında gördüğü kırmızı kart sonrası hakemi eliyle ittiren, Portekizli yıldız oyuncuya İspanya Futbol Federasyonu tarafından 5 maç ceza verildi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:53
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Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Toplam 32
Yorum
fb 2 stoperimiz gidiyor ve biz hala forvet peşindeyiz
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Tuttum sandım
Toplam 41
Yorum
taraftar Volkan iyi kaleci olmasaydı 15 yıldır kaleyi ona devretmezlerdi her oyuncu ve kalecilerde ilk başlarda vasat görüntü çizer buda bir gerçek.
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Erman Toroğlu: Eyyam penaltısı
Toplam 10
Yorum
ender C.Çakır pozisyonu son anda görüyor..olsa olsa bu penaltıdır diyor..T.V DE NET OLARAK GÖRÜNÜYOR KAFASINI UZATARAK POZİSYONU GÖRMEYE ÇALIŞIYOR
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