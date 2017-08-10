Zidane tarih yazıyor
Real Madrid ile önceki gece ManU'ya karşı UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan Zinedine Zidane, tarih yazıyor. İspanyol ekibinin başında 584 günde 6. büyük kupasını kazanan Fransız hoca, takımıyla hiç final kaybetmedi. 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa ile birer La Liga ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kaldıran 45 yaşındaki hoca, 19 ayda çıktığı 88 çıktığı 66 galibiyet, 15 beraberlik, 7 yenilgi aldı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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