 Zidane tarih yazıyor – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Zidane tarih yazıyor

    Zidane tarih yazıyor
    Real Madrid ile önceki gece ManU'ya karşı UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan Zinedine Zidane, tarih yazıyor. İspanyol ekibinin başında 584 günde 6. büyük kupasını kazanan Fransız hoca, takımıyla hiç final kaybetmedi. 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa ile birer La Liga ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kaldıran 45 yaşındaki hoca, 19 ayda çıktığı 88 çıktığı 66 galibiyet, 15 beraberlik, 7 yenilgi aldı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zidane tarih yazıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.