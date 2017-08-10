Real Madrid ile önceki gece ManU'ya karşı UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan Zinedine Zidane, tarih yazıyor. İspanyol ekibinin başında 584 günde 6. büyük kupasını kazanan Fransız hoca, takımıyla hiç final kaybetmedi. 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa ile birer La Liga ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kaldıran 45 yaşındaki hoca, 19 ayda çıktığı 88 çıktığı 66 galibiyet, 15 beraberlik, 7 yenilgi aldı.