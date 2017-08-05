CR7'den gündem yaratan sözler

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde vergi kaçırdığı iddiasıyla İspanya'da mahkemeye çıktı.

Mahkeme henüz Ronaldo ile ilgili bir karar vermedi ancak Ronaldo'nun yaptığı bazı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

İspanyol radyosu Cadena Ser, Ronaldo'nun hakim Monica Gomez Ferrer'e yaptığı savunmanın ayrıntılarını paylaştı.

Cadena Ser'e göre; Ronaldo, hakime "İspanya'da, İngiltere'de Her zaman vergilerimi ödedim. Hiçbir şey gizlemiyorum. Her şeyim açık. İngiltere'de hiç böyle problem yaşamadım. İspanya'da böyle saçma şeyler başıma geliyor. İngiltere'ye dönmek istememin sebebi bu" dedi.

Ronaldo'nun bu söylemleri, spor dünyasında geniş yankı buldu. Son günlerde Neymar'ın PSG'ye transferinden başka bir şey konuşulmazken, gözler bir anda Real Madrid'e çevrildi.

Yaşadığı sorunlar nedeniyle öfkeli olan Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a döneceği iddiası yeniden alevlendi.



15 MİLYON EURO KAÇIRDI İDDİASI!



Savcılar, dosyada Ronaldo'nun 2010-14 yılları arasındaki süreçte imaj haklarından elde ettiği kazançları saklamak için şirket yapısı kurduğunu öne sürüyor. Kaçırıldığı iddia edilen vergi bedeli ise yaklaşık 15 milyon euro.