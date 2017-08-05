 CR7'den gündem yaratan sözler – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    CR7'den gündem yaratan sözler

    CR7'den gündem yaratan sözler

    Real Madrid'in golcüsü , İngiltere'ye dönmek istediğini söyledi.

    Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde vergi kaçırdığı iddiasıyla İspanya'da mahkemeye çıktı.

    Mahkeme henüz Ronaldo ile ilgili bir karar vermedi ancak Ronaldo'nun yaptığı bazı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

    İspanyol radyosu Cadena Ser, Ronaldo'nun hakim Monica Gomez Ferrer'e yaptığı savunmanın ayrıntılarını paylaştı.

    Cadena Ser'e göre; Ronaldo, hakime "İspanya'da, İngiltere'de Her zaman vergilerimi ödedim. Hiçbir şey gizlemiyorum. Her şeyim açık. İngiltere'de hiç böyle problem yaşamadım. İspanya'da böyle saçma şeyler başıma geliyor. İngiltere'ye dönmek istememin sebebi bu" dedi.

    Ronaldo'nun bu söylemleri, spor dünyasında geniş yankı buldu. Son günlerde Neymar'ın PSG'ye transferinden başka bir şey konuşulmazken, gözler bir anda Real Madrid'e çevrildi.

    Yaşadığı sorunlar nedeniyle öfkeli olan Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a döneceği iddiası yeniden alevlendi.

    15 MİLYON EURO KAÇIRDI İDDİASI!

    Savcılar, dosyada Ronaldo'nun 2010-14 yılları arasındaki süreçte imaj haklarından elde ettiği kazançları saklamak için şirket yapısı kurduğunu öne sürüyor. Kaçırıldığı iddia edilen vergi bedeli ise yaklaşık 15 milyon euro.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CR7'den gündem yaratan sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.