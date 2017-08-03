 CR7’nin başı dertte – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    CR7’nin başı dertte

    CR7’nin başı dertte
    İmaj haklarıyla ilgili kurduğu şirket aracılığıyla 14.75 milyon euro vergi kaçırdığı tespit edilen ve İspanya'da mahkemeye çıkan ile ilgili Katalan basını önemli iddialar ortaya attı. El Mundo ve Sport gazeteleri, Real Madrid'li süperstarın 15 yıl hapis ve 75 milyon euro para cezası riskiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CR7’nin başı dertte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.