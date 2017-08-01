CR7 mahkemede ifade verdi

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid Savcılığı'nın hakkında yaptığı vergi kaçırma suçlaması kapsamında mahkemede ifade verdi. Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden Ronaldo'nun, yaklaşık 1.5 saat süren duruşmanın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan mahkemeden ayrıldığı belirtildi.