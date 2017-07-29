Ronaldo hakim karşısına çıkıyor
Vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlanan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, pazartesi günü mahkemeye çıkacak.
Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun vergi kaçırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Portekizli oyuncu, bu iddialarla ilgili olarak pazartesi günü TSİ 12:30'da hakim karşısına çıkacak.
Savcılar, dosyada Ronaldo'nun 2010-14 yılları arasındaki süreçte imaj haklarından elde ettiği kazançları saklamak için şirket yapısı kurduğunu öne sürüyor. Kaçırıldığı iddia edilen vergi bedeli ise 14 milyon euro.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:21
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Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz
Toplam 17
Yorum
neoplan gülmekten karnıma ağrılar giriyor. japon balığı gibiyiz.
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Cenk Ergün sürprizi
Toplam 4
Yorum
sivasli yusuf ögretici arkadas,cenk bey istifa edince senmi yönetici olacan´taraftar ilmak takimina,yönetimine sahip cikmaktir,onlari rendice etmeyecegiz.
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 31
Yorum
Fenerli aslanlı, koçum benim, sen kendi işine bak, fatih terim milletin seninde olan paranı yiyor 3 temmuzlar sana acı acı giriyor demek ki...
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