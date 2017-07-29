 Ronaldo hakim karşısına çıkıyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Ronaldo hakim karşısına çıkıyor

    Ronaldo hakim karşısına çıkıyor

    Vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlanan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, pazartesi günü mahkemeye çıkacak.

    Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun vergi kaçırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Portekizli oyuncu, bu iddialarla ilgili olarak pazartesi günü TSİ 12:30'da hakim karşısına çıkacak.

    Savcılar, dosyada Ronaldo'nun 2010-14 yılları arasındaki süreçte imaj haklarından elde ettiği kazançları saklamak için şirket yapısı kurduğunu öne sürüyor. Kaçırıldığı iddia edilen vergi bedeli ise 14 milyon euro.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:21
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