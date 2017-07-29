Ronaldo hakim karşısına çıkıyor

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun vergi kaçırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Portekizli oyuncu, bu iddialarla ilgili olarak pazartesi günü TSİ 12:30'da hakim karşısına çıkacak.

Savcılar, dosyada Ronaldo'nun 2010-14 yılları arasındaki süreçte imaj haklarından elde ettiği kazançları saklamak için şirket yapısı kurduğunu öne sürüyor. Kaçırıldığı iddia edilen vergi bedeli ise 14 milyon euro.