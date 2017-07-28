Ronaldo yine gönülleri fethetti
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla mülteci çocukları hatırlattı.
Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Birçok kez Filistin'de yaşanan zulme dikkat çeken ve buradaki çocuklara sürekli yardım ettiği bilinen CR7, bu defa Suriyeli çocuklarla ilgili bir paylaşım yaptı.
Instagram'da 107 milyon takipçisi bulunan süper yıldız Suriyeli mülteci bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak, '5 sene içerisinde birçok şey oldu ancak mülteci çocuklar için hiçbir şey değişmedi. Onları unutmayın.' mesajını bıraktı.
Fotoğraf kısa süre içinde yüz binlerce beğeni aldı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:51
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Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 6
Yorum
idris muhtemelen galatasaray tarihinin en kötü yönetimi bu yönetimdir
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Eleştiriler erken başladı
Toplam 21
Yorum
advers Birbirine benzer goller yiyoruz bunun için mi çalışıyoruz , Beşiktaş nasıl kolay gol yer rakiplere kopya veriyoruz !
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Selçuk gidecek
Toplam 43
Yorum
sneijder selçuğu beyenenler varsa pes artık
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