Ronaldo yine gönülleri fethetti

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Birçok kez Filistin'de yaşanan zulme dikkat çeken ve buradaki çocuklara sürekli yardım ettiği bilinen CR7, bu defa Suriyeli çocuklarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Instagram'da 107 milyon takipçisi bulunan süper yıldız Suriyeli mülteci bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak, '5 sene içerisinde birçok şey oldu ancak mülteci çocuklar için hiçbir şey değişmedi. Onları unutmayın.' mesajını bıraktı.

Fotoğraf kısa süre içinde yüz binlerce beğeni aldı.



