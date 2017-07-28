 Ronaldo yine gönülleri fethetti – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ronaldo yine gönülleri fethetti

    Ronaldo yine gönülleri fethetti

    Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla mülteci çocukları hatırlattı.

    Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Birçok kez Filistin'de yaşanan zulme dikkat çeken ve buradaki çocuklara sürekli yardım ettiği bilinen CR7, bu defa Suriyeli çocuklarla ilgili bir paylaşım yaptı.

    Instagram'da 107 milyon takipçisi bulunan süper yıldız Suriyeli mülteci bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak, '5 sene içerisinde birçok şey oldu ancak mülteci çocuklar için hiçbir şey değişmedi. Onları unutmayın.' mesajını bıraktı.

    Fotoğraf kısa süre içinde yüz binlerce beğeni aldı.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ronaldo yine gönülleri fethetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.