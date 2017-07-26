 Madrid’den tarihi transfer – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Madrid’den tarihi transfer

    Madrid’den tarihi transfer

    İspanyol ekibi, dünya futbol tarihinin en pahalı anlaşmasını yaptı. , 18 yaşındaki için ’ya tam 180 milyon euro ödemeyi kabul etti.

    İspanya'nın önemli gazetelerinden Marca'nın dünkü özel haberi, dünyada geniş yankı uyandırdı. 'in uzun süredir peşinde olduğu 'nun yıldızı için 180 milyon euro'ya anlaşma sağladığı iddia edildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda 18 yaşındaki golcü oyuncu, dünya futbol tarihinin en pahalı ismi olacak. Dünyanın en pahalı futbolcuları listesinde geçtimiz sezon 105 milyon euro ile Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Pogba yer alıyor. Bu arada bonservisine 180 milyon euro ödenecek olan Mbappe, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 46 resmi maçta 28 gol attı, 8 de asist yaptı.

    180 MİLYON EURO İLE NELER ALINIR?

    -3 Airbus A 320 model yolcu uçağı
    -6 yüksek hızlı yolcu treni
    -75 Bugatti Chiron
    -775 Ferrari GTC4 Lusso
    -1820 Porsche 911 Carrera
    -İstanbul'da boğaz manzaralı 15 lüks villa
    -185 bin son model akıllı cep telefonu
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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