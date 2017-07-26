Madrid’den tarihi transfer
İspanyol ekibi, dünya futbol tarihinin en pahalı anlaşmasını yaptı. Real Madrid, 18 yaşındaki Mbappe için Monaco’ya tam 180 milyon euro ödemeyi kabul etti.
180 MİLYON EURO İLE NELER ALINIR?
-3 Airbus A 320 model yolcu uçağı
-6 yüksek hızlı yolcu treni
-75 Bugatti Chiron
-775 Ferrari GTC4 Lusso
-1820 Porsche 911 Carrera
-İstanbul'da boğaz manzaralı 15 lüks villa
-185 bin son model akıllı cep telefonu
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
Madrid’den tarihi transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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