 Real Madrid'den transfer hamlesi – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Real Madrid'den transfer hamlesi

    Real Madrid'den transfer hamlesi

    İspanya'nın en önemli gazetelerinden Marca'ya göre, Real Madrid, Monaco'nun yıldız oyuncusu Mbappe için 180 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Tarafların prensipte anlaştığı da ifade edildi.

    İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid'in, Monaco'nun genç yıldızı Mbappe'yi transfer etmek için kulübüyle prensipte anlaştığını iddia etti. Marca'ya göre, Real, genç futbolcu için 160 milyon Euro bonservis ve 20 milyon Euro da bonus teklifinde bulundu. Toplamda 180 milyon Euro'ya mal olacak olan bu transferin gerçekleşmesi durumunda Mbappe, dünyanın en pahalı transferi olacak.

    Transfer rekorunu geçtiğimiz yıl, Manchester United, Pogba'yı kadrosuna katarak kırmıştı. Pogba, Juventus'tan 105 milyon Euro karşılığından Manchester United'a imza atmıştı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:16
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