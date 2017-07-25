Real Madrid'den transfer hamlesi
İspanya'nın en önemli gazetelerinden Marca'ya göre, Real Madrid, Monaco'nun yıldız oyuncusu Mbappe için 180 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Tarafların prensipte anlaştığı da ifade edildi.
Transfer rekorunu geçtiğimiz yıl, Manchester United, Pogba'yı kadrosuna katarak kırmıştı. Pogba, Juventus'tan 105 milyon Euro karşılığından Manchester United'a imza atmıştı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:16
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Fenerbahçe Cagliari ile karşılaşacak
Toplam 2
Yorum
SNT birde forvet olsaydı artık
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Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap
Toplam 50
Yorum
01 TÜRK MİLLİ TAKIMINI TÜRK MİLLETİNDEN SOĞUTAN BÜTÜN MİLLETİN NEFRET ETTİĞİ BU ZAAT HALA KABADAYICILIK YAPMAYA ÇALIŞIYOR NEREDE YETKİLİLER
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Cueva mı geliyor?
Toplam 2
Yorum
advers Cueva'nın geleceği falan yok Peru Basını kendi kendine gelin güvey oluyor . Üstelik Cuevanın kalitesi Fenerde bile oynamaya yetmez !
Real Madrid'den transfer hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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