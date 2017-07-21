 Zidane, Ronaldo'ya güveniyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Zidane, Ronaldo'ya güveniyor

    Zidane, Ronaldo'ya güveniyor

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından 'in teknik direktörü , Portekizli yıldız 'nun takımda kalacağını söyledi.

    Fransız teknik adam, hakkındaki vergi kaçırma iddialarının ardından 'den ayrılacağı ileri sürülen Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

    İngiltere'den eski takımı Manchester United, Fransa'dan da Paris Saint Germain'in kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki futbolcunun Madrid temsilcisinden ayrılmayacağını savunan Zidane, "Cristiano içimizden biri, bizimle kalacak. Bugün itibariyle tatilde, hak ettiği gibi dinleniyor. Tatilini bitirmesini ve bize katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Fransız çalıştırıcı, takım içindeki rotasyonla ilgili soru üzerine de bu durumun bireysel gerekçelerle ya da futbolcuların mutluluğuyla ilgili olmadığını, oynadıkları 60-70 maçta istedikleri sonuçları alabilmek için tüm oyuncularına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

    Geçen sezon ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, Ballon d'Or ödülünün favorisi olarak görülüyor. Portekizli yıldız daha önce bu ödülü dört kez kazanmıştı.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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