İlk zafer Madrid’in
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, yeni sezon öncesi ezeli rakibi Barcelona'ya ilk çalımı transferde attı!
Madrid, Barça'nın da uzun süredir peşinde olduğu Real Betisli Dani Ceballos ile her konuda anlaştı. Betis Başkanı Haro, 21 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Real Madrid formasını giyeceğini belirtip, birkaç gün içinde imzaların atılacağını açıkladı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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