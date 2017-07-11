 İlk zafer Madrid’in – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    İlk zafer Madrid’in

    İlk zafer Madrid’in

    La Liga'nın son şampiyonu , yeni sezon öncesi ezeli rakibi Barcelona'ya ilk çalımı transferde attı!

    Madrid, Barça'nın da uzun süredir peşinde olduğu Real Betisli ile her konuda anlaştı. Betis Başkanı Haro, 21 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon formasını giyeceğini belirtip, birkaç gün içinde imzaların atılacağını açıkladı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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