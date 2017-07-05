Real Madrid'e ezeli rakibinden transfer
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, 19 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Theo Hernandez'i transfer etti.
Real Madrid kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hernandez'in transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşmaya varıldığı, Fransız oyuncunun 10 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 6 sezonluk sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Atletico Madrid'in, deneyim kazanması amacıyla geçen sezon La Liga takımlarından Alaves'e kiraladığı ve İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Hernandez, imza töreninin ardından Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacak.
İspanyol basını, 19 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli için Real Madrid'in 26 milyon avro ödeyeceğini ve Beşiktaş'a giden Pepe'den boşalan "3" numaralı formayı Theo'nun giyeceğini öne sürdü..
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:25
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 55
Yorum
serkan tutar bir fenerli olarak vallahi 10 numara değil 100 numara transfer..süper defans oyuncusu
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 7
Yorum
HAVACI SANKİ BİZ ONA MUHTAÇIZ :D sizin gibi ezk MİYİZ BİZ :D RENKLİ
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 25
Yorum
real bence sen pepeyi tanımıyorsun. real madrid i de sadece duymussun :)) bu adam gecen yıla kadar hiç yedek kalmadı bil bence
Real Madrid'e ezeli rakibinden transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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