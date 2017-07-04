 İşte Ronaldo’nun son kararı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    İşte Ronaldo’nun son kararı

    İşte Ronaldo’nun son kararı
    'den ayrılacağı iddia edilen , konuyla ilgili ilk kez konuştu. İspanyol El Confidencial Gazetesi'ne konuşan Portekizli yıldız, "Asla Real Madrid'den ayrılacağımı söylemedim. Takım arkadaşlarımla yemek yerken ne kadar incindiğimi ve kötü davranıldığını söyledim. Basında hakkımda çok haber çıktı ve hiç yalanlamıyorum. Çünkü basınla bu yarışa girmek istemiyorum" sözlerini sarfetti.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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