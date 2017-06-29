Ronaldo, ikiz çocuk babası oldu

Portekiz Milli Takımı'nın FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Şili'ye penaltılarla kaybettiği maçın ardından sosyal medyadaki Facebook hesabından açıklamada bulunan Ronaldo, ikinci kez baba olmanın sevincini paylaştı.

Kupada istedikleri sonucu alamasalar da milli takıma en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Ronaldo, "İkiz erkek çocuklarım dünyaya geldiği sırada dahi tüm ruhum ve bedenimle milli takımın hizmetindeydim. Portekiz Futbol Federasyonu, bana unutamayacağım büyük bir jest yaparak izin verdi. Sonunda çocuklarımı görebileceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo Jr. adında 7 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunan ve taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu ikiz çocuklarını görmek için milli takım kampından ayrılan Ronaldo, Portekiz'in FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda yapacağı üçüncülük maçında forma giymeyecek.