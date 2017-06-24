 Zidane’dan garantili – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Zidane’dan garantili

    Zidane’dan garantili

    Monaco’lu ’ye gelirse 11 garantisi verdi

    Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe'nin transferi için bizzat devreye girdi. Fransız teknik adamın, 18 yaşındaki golcüye oynama garantisi verdiği iddia edildi. L'Equipe ve Marca gazeteleri Zidane'ın, 'yi ikna etmek için gerekirse Ronaldo, Bale ve Benzema'dan oluşan forvet üçlüsünden birini takımdan gönderebileceği sözünü dahi verdiğini öne sürdü. İspanyol devi, Monaco'ya gerekirse 135 milyon euro ödeyerek, yeni bir transfer rekoru kırmaya hazır görünüyor. Daha önce Arsenal'in 125 ve Liverpool'un 110 milyon euroluk tekilfleir geri çevrilmişti.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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