Para makinesi

Ronaldo, paraya para demiyor! CR7, reklam amaçlı attığı her tweet için 260 bin 490 euro elde ediyor.

R.Madrid'in yıldız ismi Ronaldo, yalnızca saha içinde değil saha dışında da para basıyor. Yıllık 93 milyon dolar ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Portekizli, sosyal medya hesabıyla da büyük gelir elde ediyor. R.Madrid'in bu sezon elde ettiği Şampiyonlar Ligi ve La Liga zaferinde büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki futbolcu, bir başka unvan daha elde etti. CR7, reklam amaçlı tweet atan sporcular arasında en fazla kazanan isim oldu.



2 AYDA 2 MİLYON EURO

Attığı her tweet için 260 bin 490 euro kazandığı ortaya çıkan Ronaldo, birçok ismi geride bıraktı. Reklam içerikli paylaştığı 8 tweetle son 2 ayda 2 milyon 83 bin dolar kazanan Ronaldo, adından söz ettirmeyi başardı. Tweetlerden en çok para kazanan ikinci isim 127 bin euro ile NBA'in LeBron olurken, Barcelona'lı Neymar 100 bin euro ile 3.'lükte kaldı.