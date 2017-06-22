Para makinesi
Ronaldo, paraya para demiyor! CR7, reklam amaçlı attığı her tweet için 260 bin 490 euro elde ediyor.
2 AYDA 2 MİLYON EURO
Attığı her tweet için 260 bin 490 euro kazandığı ortaya çıkan Ronaldo, birçok ismi geride bıraktı. Reklam içerikli paylaştığı 8 tweetle son 2 ayda 2 milyon 83 bin dolar kazanan Ronaldo, adından söz ettirmeyi başardı. Tweetlerden en çok para kazanan ikinci isim 127 bin euro ile NBA'in LeBron olurken, Barcelona'lı Neymar 100 bin euro ile 3.'lükte kaldı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:36
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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