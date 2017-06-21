 1.000.000.000 euro – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    1.000.000.000 euro

    1.000.000.000 euro

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüpten ayrılacağı iddia edilen Portekizli yıldız için net konuştu: Onu isteyen 1 milyar euro getirmek zorunda.

    Avrupa'nın gündemindeki isimlerden biri tartışmasız Cristiano Ronaldo... Vergi kaçırmakla suçlanan ve kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Portekizli yıldız için Florentino Perez, ilk kez bu kadar net konuştu. 5. kez İspanyol ekibinin başkanlığa seçilen Perez, "Ne ben ne de Real Madrid'den herhangi biri onun ayrılacağına inanıyor" dedi.

    2021'e kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun Real Madrid'in futbolcusu olmaya devam edeceğini belirten Perez, "Onu almak isteyen serbest kalma bedeli olan 1 milyar euro getirmek zorunda" açıklamasını yaptı.

    31 TEMMUZ'DA İFADE VERECEK
    Real Madrid ile sayısız başarıyı yakalayan , 14.7 milyon dolarlık vergi kaçakçılığı davasıyla ilgili 31 Temmuz'da ifade verecek.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:16
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