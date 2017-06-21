1.000.000.000 euro
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüpten ayrılacağı iddia edilen Portekizli yıldız için net konuştu: Onu isteyen 1 milyar euro getirmek zorunda.
2021'e kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun Real Madrid'in futbolcusu olmaya devam edeceğini belirten Perez, "Onu almak isteyen serbest kalma bedeli olan 1 milyar euro getirmek zorunda" açıklamasını yaptı.
31 TEMMUZ'DA İFADE VERECEK
Real Madrid ile sayısız başarıyı yakalayan Cristiano Ronaldo, 14.7 milyon dolarlık vergi kaçakçılığı davasıyla ilgili 31 Temmuz'da ifade verecek.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:16
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
1.000.000.000 euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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