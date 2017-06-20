Ronaldo 31 Temmuz'da ifadeye çağrıldı

İspanyol gazetesi El Confidencial'ın verdiği haberde, Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki bir numaralı mahkeme hakimi tarafından ifadesi alınacak Ronaldo'nun yerel saat ile 11.00'de mahkemede olması gerektiği bildirildi.

Madrid İl Savcılığı Mali Suçlar Dairesi'nin mahkemeye yaptığı başvuruda Portekizli futbolcu, 2011-2014 yılları arasında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanıyor.