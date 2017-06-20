Ronaldo 31 Temmuz'da ifadeye çağrıldı
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid il savcılığının hakkında yaptığı vergi kaçırma suçlaması kapsamında 31 Temmuz tarihinde mahkeme hakimine ifade vermeye çağrıldı.
İspanyol gazetesi El Confidencial'ın verdiği haberde, Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki bir numaralı mahkeme hakimi tarafından ifadesi alınacak Ronaldo'nun yerel saat ile 11.00'de mahkemede olması gerektiği bildirildi.
Madrid İl Savcılığı Mali Suçlar Dairesi'nin mahkemeye yaptığı başvuruda Portekizli futbolcu, 2011-2014 yılları arasında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanıyor.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 14:18
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 21
Yorum
Cemal Ünlü... Tamam yazılıp çiziliyor da ,İngilizlerin Milli olma kriterini karşılıyor mu ?Ne olur şu haberlerde bu kadar sıra dışı olmayın...
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Yeni formalar 13 Temmuz’da
Toplam 4
Yorum
pençeler. merakla beklyoruz. Ben hanım ve çocuk . 3 tane .Bu ne demek satışlar yüzde 300 artacak. sadece çocuğa almıştım. şimdi üç tane alacağım
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Modric, gözaltına alındı
Toplam 2
Yorum
Ferhat Real durdurmaya calisiyorlar
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