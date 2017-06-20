Modric, gözaltına alındı
Real Madrid'de forma giyen Hırvat oyuncu Luka Modric, ülkesinde gözaltına alındı.
Real Madridli bir başka yıldız Cristiano Ronaldo da geçen hafta vergi kaçakçılığı sebebiyle gözaltına alınmıştı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 10:52
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Marcelo çıkmazı!
Toplam 14
Yorum
seda oynama aliskanligi otomatiklesmek önemli,terimede aynisini tavsiye etmistim,bence kalmali,bu yil cl de ilerlemek sart
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Gomis, transferi açıkladı
Toplam 3
Yorum
GS'Lİ analiz la sen fb mi sandın bizi
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Sosa hayalleri suya düştü
Toplam 3
Yorum
analiz antalyada boş hayallerle yaşamaya başladı,sizin çapınız ne sosayı alacaksınız ? etoo yu aldığınızda dünyada isteyen kimse yoktu ve hala yok
Modric, gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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