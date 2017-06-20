Modric, gözaltına alındı

Real Madrid'de forma giyen Hırvat oyuncu Luka Modric, ülkesinde gözaltına alındı.

Real Madridli orta saha oyuncusu Luka Modric, yalancı şahitlik yaptığı gerekçesiyle Hırvatistan'da gözaltına alındı. Modric'in 2008 yılında Dinamo Zagreb'den Tottenham'a transfer olduğu dönemde o zamanki Dinamo Zagreb Başkanı Zdravko Mamic'in açtığı davaya tanıklık ederek, yanlış rakamlar verdiği iddiası ile gözaltına alındığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun suçlu bulunması durumunda 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği öğrenildi.



Real Madridli bir başka yıldız Cristiano Ronaldo da geçen hafta vergi kaçakçılığı sebebiyle gözaltına alınmıştı.

