 Avrupa’da CR7 savaşı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Avrupa’da CR7 savaşı

    Avrupa’da CR7 savaşı
    İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo'nun, Real Madrid'le ipleri koparması Avrupa'nın devlerini harekete geçirdi. CR7 için M.United ile PSG'nin devrede olduğu öğrenildi. Portekizli yıldızı göndermek istemeyen Madrid, bonservisini 400 milyon euro belirlerken, ManU'nun teklifi ortaya çıktı. İngiliz ekibi, eski yıldızı için 175 milyon pound ve kaleci De Gea'yi önerdi. PSG ile M.City'nin de devrede olduğu belirtildi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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