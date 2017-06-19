Ronaldo Bayern Münih'e iddiası
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediklerine yönelik haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde İtalyan medyasında Bayern Münih'in Ronaldo'yu transfer etmek istediğine ilişkin haberlerin yer aldığı, iddiaların Alman basınına da yansıdığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rummenigge, transfer döneminde spekülasyon yapılmasına alışkın olduklarını belirterek, "Genellikle bu söylentileri yorumlamıyoruz. Ancak şimdi Cristiano Ronaldo konusundaki söylentinin asılsız olduğunu ve masal dünyasına havale edilmesi gerektiğini, ilk ve son olarak açıklamak istiyoruz." ifadesini kullandı.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:00
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Fener'e 13 milyon euro + Gustavo
Toplam 19
Yorum
www dogruysa haber..adamlar üstüne 7-8milyonluk oyuncuyuda veriyor ayni hesaba gelir.
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Fener transferde gözünü Fransa'ya çevirdi
Toplam 12
Yorum
bjk şenol geldi bilicin kadrosunun ekmeğini yedi beşiktaş aynı beşiktaş rakipler çok kötü
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UEFA'dan F.Bahçe'ye mektup
Toplam 9
Yorum
fen-eri eger gercek fenerli isen neden yaz bana 10 küsür sene hizmet eden bir adama neden bu vefasizligi yapmalidir fb saygilar
Ronaldo Bayern Münih'e iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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