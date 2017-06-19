 Ronaldo Bayern Münih'e iddiası – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Ronaldo Bayern Münih'e iddiası

    Ronaldo Bayern Münih'e iddiası

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 'yu transfer etmek istediklerine yönelik haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde İtalyan medyasında Bayern Münih'in Ronaldo'yu transfer etmek istediğine ilişkin haberlerin yer aldığı, iddiaların Alman basınına da yansıdığı ifade edildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Rummenigge, transfer döneminde spekülasyon yapılmasına alışkın olduklarını belirterek, "Genellikle bu söylentileri yorumlamıyoruz. Ancak şimdi konusundaki söylentinin asılsız olduğunu ve masal dünyasına havale edilmesi gerektiğini, ilk ve son olarak açıklamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:00
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