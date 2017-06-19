Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Vefa Müdüre getirdi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetimi, geçen yıl saldırıda şehit düşen Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun ailesine ziyaret gerçekleştirdi. Yönetim, vefa örneği göstererek şampiyonluk kupasını şehit polis müdürünün mezarlığına getirdi.
Bir süre aile ile görüşen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yapılan duaların ardından aileye taziyelerini bildirdi. Ziyarette konuşan anne Sabriye Karakurdu, "Hepimiz Beşiktaşlıydık. Beşiktaş kurbanı olduk. Ölünceye kadar da Beşiktaşlıyız. Hep kupalar devam etmesin. Başka anneler, başka eşler, başka çocuklar ağlamasın. Durumumuz çok zor" dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Fikret Orman, "Üzüntülüyüz. Ramazan ayında ailemizle bir araya geldik. Başka söyleyecek bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.
Şampiyonluk kupası şehidin mezarında
Heyet, şehidin ailesini ziyaret ettikten sonra kabrini de ziyaret etti. Anne Sabriye Karakurdu, oğlunun hayattayken görmeyi çok istediği şampiyonluk kupasının mezarına getirilmesini istedi. Aile ve Beşiktaş yönetimi, çelenk bıraktığı mezarlıkta şehit Vefa Karakurdu için dua etti. Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun kardeşi Sabri Ferda Karakurdu'nun da 2008 yılında Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 3 arkadaşı ile birlikte yaşamını yitirdiği öğrenildi. İki oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne Sabriye Karakurdu, bir süre zor anlar yaşadı.
Özel kutusundan çıkartılan şampiyonluk kupası Vefa Karakurdu'nun mezarı başına getirildi. Yapılan duaların ardından Fikret Orman ve aile üyeleri aile kabristanlığından ayrıldı.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:30
-
Beşiktaş için karar haftaları
Toplam 4
Yorum
Barzinho 10 mılyon euro versınler gene sat oguzhanı orta sahamıs zaten kalabalık tolgay var oguzhan aydogan BVB den aldıgınız oda var monte edın takı
-
UEFA'dan F.Bahçe'ye mektup
Toplam 15
Yorum
fb li haksız yere bizi men eden uefa zararımızı ödesin
-
''Uçaklar bu hafta inmeye başlayacak!''
Toplam 15
Yorum
Gs Bu uçaklar dursun başkanın otellerine için iniyor. Bu nasıl bir sefer diğer takımlar tak tak transferini getiriyor. İmzaları attırıyor bizim
Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Vefa Müdüre getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.