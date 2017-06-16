Ronaldo, R. Madrid'den ayrılıyor

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Real Madrid'de 2016-17 sezonunu La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla kapatan Cristiano Ronaldo'nun eflatun beyazlılardan ayrılmak istediğini öne sürdü.



Gazetenin bugün ilk sayfasından yayınladığı haberde, Madrid Savcılığı'nın kendisine karşı açtığı davaya sinirlenen yıldız futbolcunun ayrılık kararı "geri döndürülemez" ifadesiyle tanımlanırken, Ronaldo'nun bu kararı başta başkan Florentino Perez olmak üzere Real Madrid yönetimine de ilettiği belirtildi.







32 yaşındaki Portekizli yıldız, Real Madrid formasıyla çıktığı 394 maçta 406 gol ve 125 asiste imza atarak inanılmaz bir istatistik yakaladı.