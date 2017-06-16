Ronaldo, R. Madrid'den ayrılıyor
İsmi geçtiğimiz günlerde vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelen Portekizli yldız Cristiano Ronaldo'nun, Real Madrid'den ayrılmak istediği iddia edildi.
Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Real Madrid'de 2016-17 sezonunu La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla kapatan Cristiano Ronaldo'nun eflatun beyazlılardan ayrılmak istediğini öne sürdü.
Gazetenin bugün ilk sayfasından yayınladığı haberde, Madrid Savcılığı'nın kendisine karşı açtığı davaya sinirlenen yıldız futbolcunun ayrılık kararı "geri döndürülemez" ifadesiyle tanımlanırken, Ronaldo'nun bu kararı başta başkan Florentino Perez olmak üzere Real Madrid yönetimine de ilettiği belirtildi.
32 yaşındaki Portekizli yıldız, Real Madrid formasıyla çıktığı 394 maçta 406 gol ve 125 asiste imza atarak inanılmaz bir istatistik yakaladı.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:55
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Bize gel Sabri Reyiz
Toplam 21
Yorum
Özgür Super lig topçudu değil orada da kadroya giremez anca gs a karşı kendini yırtarak oynar
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Mourinho ile çalışırım!
Toplam 16
Yorum
fiko başkan seneye 10 numarada tolgayı oynat taliscanın degeri düşsün biraz talibi azalsın öyle al.yoksa alamıcaz benden demesi
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Modelimiz Barça
Toplam 31
Yorum
Özgur Konya bi yerlere gelmedi konya başkanı bile futbolumuz zevk vermiyor dedi turkiye kupasını da bitkin ve yorgun başakşehirden penaltılarla al
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