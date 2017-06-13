Ronaldo'ya 14.7 milyon €'luk şok

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya Madrid savcısı tarafından 14.7 milyon Euro'luk vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Madrid Bölge Savcılığı, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırma iddiası nedeniyle soruşturma açtı. Portekizli futbolcunun 2011-2014 yılları arasında 14 milyon 768 bin 847 Euro 40 Cent vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 ayrı soruşturma açıldı. Savcılık, İspanya'da elde edilen geliri gizlemek için kurumsal bir yapı oluşturulduğuna da dikkat çekti.



Ronaldo'nun 2011'de 1.39 milyon Euro, 2012'de 1.66 milyon Euro, 2013'te 3.20 milyon Euro ve 2014'te de 8.50 milyon Euro olacak şekilde vergi kaçırdığı iddia edildi.