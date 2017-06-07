 Ronaldo şov – Fotomaç – 07 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    şov

    Ronaldo şov

    CR7, La Liga, , UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayarak başarılarına yenilerini ekledi.

    'de sergilediği performansla efsane haline gelen Ronaldo, geride kalan sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayarak başarılarına yenilerini ekledi. Portekizli futbolcu, kariyerindeki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü sayılarını 4'e çıkardı.

    Madrid ekibinde daha skorer bir kimlik kazanan , kariyerindeki gol sayısını 600'e çıkardı. Ronaldo, kariyerindeki 600 golün yarıdan fazlasını sağ ayağıyla kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan ve 3 farklı finalde gol atan ilk isim olma rekorlarına sahip Ronaldo, bir sezonda en çok gol atan ve "hat-trick" yapan futbolcu unvanlarını da elinde bulundurmak istiyor.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ronaldo şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.