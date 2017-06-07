Ronaldo şov
CR7, La Liga, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayarak başarılarına yenilerini ekledi.
Real Madrid'de sergilediği performansla efsane haline gelen Ronaldo, geride kalan sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayarak başarılarına yenilerini ekledi. Portekizli futbolcu, kariyerindeki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü sayılarını 4'e çıkardı.
Madrid ekibinde daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, kariyerindeki gol sayısını 600'e çıkardı. Ronaldo, kariyerindeki 600 golün yarıdan fazlasını sağ ayağıyla kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan ve 3 farklı finalde gol atan ilk isim olma rekorlarına sahip Ronaldo, bir sezonda en çok gol atan ve "hat-trick" yapan futbolcu unvanlarını da elinde bulundurmak istiyor.
Madrid ekibinde daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, kariyerindeki gol sayısını 600'e çıkardı. Ronaldo, kariyerindeki 600 golün yarıdan fazlasını sağ ayağıyla kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan ve 3 farklı finalde gol atan ilk isim olma rekorlarına sahip Ronaldo, bir sezonda en çok gol atan ve "hat-trick" yapan futbolcu unvanlarını da elinde bulundurmak istiyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
-
Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
Ronaldo şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.