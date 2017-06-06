Real Madridli Benzema İstanbul'da
Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in 4,5 milyon Dolar dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunduğu ve polis tarafından sorguya alınan Ümit Akbulut, Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'yı İstanbul'a getirdi.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla Lyon'dan İstanbul'a gelen Fransız golcü Karim Benzama'yı Atatürk Havalimanı'nda Menajer Ümit Akbulut karşıladı.
Benzemayı daha önce de İstanbul'a getiren Akbulut, havalimanında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son yaşanan tahlihsiz olayların ardından bize destek olmak için İstanbul'a geldi. Yarın Fatih Belediyesi'nin düzenlediği iftar davetine birlikte katılacağız" dedi.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
Real Madridli Benzema İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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