 Real Madridli Benzema İstanbul'da – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Real Madridli İstanbul'da

    Real Madridli Benzema İstanbul'da

    Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in 4,5 milyon Dolar dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunduğu ve polis tarafından sorguya alınan Ümit Akbulut, Real Madrid'in yıldızı Karim 'yı İstanbul'a getirdi.

    Türk Hava Yolları'na ait uçakla Lyon'dan İstanbul'a gelen Fransız golcü Karim Benzama'yı Atatürk Havalimanı'nda Menajer Ümit Akbulut karşıladı.
    Benzemayı daha önce de İstanbul'a getiren Akbulut, havalimanında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son yaşanan tahlihsiz olayların ardından bize destek olmak için İstanbul'a geldi. Yarın Fatih Belediyesi'nin düzenlediği iftar davetine birlikte katılacağız" dedi.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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