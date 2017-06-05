Real Madridli Benzema İstanbul'da
Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in 4,5 milyon Dolar dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunduğu ve polis tarafından sorguya alınan Ümit Akbulut, Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'yı İstanbul'a getirdi.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla Lyon'dan İstanbul'a gelen Fransız golcü Karim Benzama'yı Atatürk Havalimanı'nda Menajer Ümit Akbulut karşıladı.
Benzemayı daha önce de İstanbul'a getiren Akbulut, havalimanında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son yaşanan tahlihsiz olayların ardından bize destek olmak için İstanbul'a geldi. Yarın Fatih Belediyesi'nin düzenlediği iftar davetine birlikte katılacağız" dedi.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:18
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Rota Mario Gomez'e döndü
Toplam 27
Yorum
ahmet ığf 16m satış yaptınız eyvAllah'ta dağ gibi birikmiş borçlarınız ne olacak kardeş?
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Beşiktaş için flaş iddia!
Toplam 80
Yorum
josef eger hbr dogruysa yaziklar olsun bizim takimlara.yurticindeki futbolculara ayni anda teklif yapmak normal ama avrpada bile ayni futbolcular
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Rize hedef saptırıyor!
Toplam 40
Yorum
nturk he he oyle
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