Şimdi sıra CR7’de

Vergi kaçırmaktan 21 ay hapis cezası alan Messi’den sonra şimdi de Ronaldo için aynı iddiadan suç duyurusu yapıldı

Dünya futbolunun iki yıldızıyla ilgili forma giydikleri İspanya'da hareketli günler yaşanıyor. Barcelona'da oynayan Messi, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 21 ay hapis cezası alırken, şimdi de Real Madrid'in vazgeçilmezi Ronaldo radara girdi. İspanyol maliyesi, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı gerekçesi ile CR7 hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü. Ronaldo'nun 2011-2014 yıllarında 8 milyon euro'luk vergi kaçırdığını ortaya çıkaran maliye, önceki gün Madrid'deki mali ve ekonomik yolsuzluklar savcılığından bu konunun araştırılmasını talep etti. Portekizli futbolcunun Real Madrid'e transfer olmadan önce 2009'da Virgin Adaları'ndaki farklı şirketlere yönlendirdiği ve burada 150 milyon euro topladığı da ileri sürüldü.