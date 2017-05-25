 Madrid’den büyük bomba – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Madrid’den büyük bomba

    Madrid’den büyük bomba
    Flamengo'nun 16 yaşındaki yıldızı Vinicius Junior'u 50 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Real Madrid, ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Borussia Dortmund'un Gabon'lu golcüsü Aubameyang için temaslara başladı. Madrid'in 27 yaşındaki oyuncunun transferinde 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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