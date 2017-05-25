Madrid’den büyük bomba

Flamengo'nun 16 yaşındaki yıldızı Vinicius Junior'u 50 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Real Madrid, ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Borussia Dortmund'un Gabon'lu golcüsü Aubameyang için temaslara başladı. Madrid'in 27 yaşındaki oyuncunun transferinde 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.