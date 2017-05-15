Yıldız oyuncu R. Madrid'den ayrılıyor
Real Madrid'in Kolombiyalı yıldız golcüsü James Rodriguez'in Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Marca gazetesinin haberine göre, Sevilla ile oynanan karşılaşmada oyundan alınmasına sinirlenen Rodriguez, gemileri yaktı.
Zinedine Zidane'ın kandisine fazla şans tanımadığından yakınan 25 yaşındaki yıldız golcü, menajeriyle görüşerek Santiago Bernabeu'ya veda etmek istediğini iletti.
İspanyollar, Rodriguez'i transfer etmek isteyen takımların başında Manchester United'ın geldiğini de öne sürerken İngiliz ekibinin oyuncunun gizlice menajeriyle iletişime geçtiğini belirtti.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:39
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 9
Yorum
RECEP 45 DAK NORMALDİ HARHAL.
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 9
Yorum
Fenerbahçe Başkan olmuş ama hesabı bilmiyor. 1 maç ceza fazla denilmez. 1 maçın azı olmaz. 45 dakikamı olacaktı? Ceza verilmemeliydi denilir.
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 9
Yorum
erdi 1 maç ceza fazlamı,o maça çocuklar da geliyor ve tv de izliyor. Sayın Fikret Orman,1 maç ceza yerinde demen daha iyi olurdu.
Yıldız oyuncu R. Madrid'den ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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