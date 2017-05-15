 Yıldız oyuncu R. Madrid'den ayrılıyor – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yıldız oyuncu R. Madrid'den ayrılıyor

    Yıldız oyuncu R. Madrid'den ayrılıyor

    Real Madrid'in Kolombiyalı yıldız golcüsü James Rodriguez'in Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

    Marca gazetesinin haberine göre, Sevilla ile oynanan karşılaşmada oyundan alınmasına sinirlenen Rodriguez, gemileri yaktı.

    Zinedine Zidane'ın kandisine fazla şans tanımadığından yakınan 25 yaşındaki yıldız golcü, menajeriyle görüşerek Santiago Bernabeu'ya veda etmek istediğini iletti.

    İspanyollar, Rodriguez'i transfer etmek isteyen takımların başında Manchester United'ın geldiğini de öne sürerken İngiliz ekibinin oyuncunun gizlice menajeriyle iletişime geçtiğini belirtti.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:39
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldız oyuncu R. Madrid'den ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.