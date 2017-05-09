'Yeni Neymar'a 61 milyon euro!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Flamengo'da forma giyen genç yıldız adayı Vinicius'u transfer etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıkladı.
Globoesporte'de yer alan habere göre Real Madrid, 16 yaşındaki yıldız adayı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Güney Amerika U17 Şampiyonası'nda turnuvanın futoblcusu seçilen Vinicus için Real Madrid tam 61 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Vinicius, şu anda Flamengo'nun U-20 takımında forma giyiyor.
Şöyle ki; Brezilyalı yıldız adayının sözleşmesindeki maddeye göre 30 milyon Euro'ya serbest kalabilir. Ancak Madrid'in Flamengo'ya 45 milyon önerdiği ortaya çıktı. Real Madrid ayrıca 8 milyon Euro Vinicius'un ailesine, 8 milyon Euro da menajerine ödeme yapacak ve böylece miktar 61 milyon Euro'ya yükselecek.
Sözleşmenin Vinicius'ın 18 yaşına geldiğinde yani 2018 yılında gerçekleşeceği öğrenildi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:41
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
'Yeni Neymar'a 61 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.