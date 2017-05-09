'Yeni Neymar'a 61 milyon euro!

Globoesporte'de yer alan habere göre Real Madrid, 16 yaşındaki yıldız adayı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Güney Amerika U17 Şampiyonası'nda turnuvanın futoblcusu seçilen Vinicus için Real Madrid tam 61 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Vinicius, şu anda Flamengo'nun U-20 takımında forma giyiyor.

Şöyle ki; Brezilyalı yıldız adayının sözleşmesindeki maddeye göre 30 milyon Euro'ya serbest kalabilir. Ancak Madrid'in Flamengo'ya 45 milyon önerdiği ortaya çıktı. Real Madrid ayrıca 8 milyon Euro Vinicius'un ailesine, 8 milyon Euro da menajerine ödeme yapacak ve böylece miktar 61 milyon Euro'ya yükselecek.

Sözleşmenin Vinicius'ın 18 yaşına geldiğinde yani 2018 yılında gerçekleşeceği öğrenildi.