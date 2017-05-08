'Yeni Neymar'a 61 milyon euro!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Flamengo'da forma giyen genç yıldız adayı Vinicius'u transfer etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıkladı.
Globoesporte'de yer alan habere göre Real Madrid, 16 yaşındaki yıldız adayı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Güney Amerika U17 Şampiyonası'nda turnuvanın futoblcusu seçilen Vinicus için Real Madrid tam 61 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Vinicius, şu anda Flamengo'nun U-20 takımında forma giyiyor.
Şöyle ki; Brezilyalı yıldız adayının sözleşmesindeki maddeye göre 30 milyon Euro'ya serbest kalabilir. Ancak Madrid'in Flamengo'ya 45 milyon önerdiği ortaya çıktı. Real Madrid ayrıca 8 milyon Euro Vinicius'un ailesine, 8 milyon Euro da menajerine ödeme yapacak ve böylece miktar 61 milyon Euro'ya yükselecek.
Sözleşmenin Vinicius'ın 18 yaşına geldiğinde yani 2018 yılında gerçekleşeceği öğrenildi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:42
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 227
Yorum
Engindeniz Şenol efendi senin kuyruk acın Fenerbahçeden hiç bir zaman çıkmaz Fenerbahçe ismini duyduğunda korkudan titriyorusun
- Yerel basından eleştiri
Toplam 3
Yorum
Basin mi Bunlar basin derken kendilerini ne olarak goruyolar capulcudan badka bisey degiller gozumde takima zerre katkilari varmi acaba asla
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 54
Yorum
taraftar03 hay haysiyetinize karakterinize sizin. adam özür diliyor talisca hareket çekiyor bunun neresini savunuyorsunuz bir alay zavallı bjk yönetimi
'Yeni Neymar'a 61 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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