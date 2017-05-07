 Real Madrid'den gol şov! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    'den gol şov!

    Real Madrid'den gol şov!

    'da Barcelona ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren , deplasmanda 'yı 4-0 mağlup etti.

    Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Kroos, Modric ve Marcelo gibi önemli yıldızlarının yokluğunda ligden düşmesi kesinleşen Granda'ya konuk olan , 35 dakikada sonuca gitti.

    James Rodriguez'in 3 ve 11. dakikada attığı gollerle maça adeta 2-0 önde başlayan Real Madrid, Morata'nın 30 ve 35. dakikalarda attığı gollerle sonuca gitmesini bildi.

    Öte yandan üst üste 60. maçta da gol atan Real Madrid, yeni bir rekorun peşinde koşuyor. Eflatun beyazlılar, gelecek hafta derbide Atletico Madrid'e de gol atarsa, Bayern Münih'in 61 maçlık rekorunu egale edecek.

    Bu sonuçla 84 puana yükselen 1 maçı eksik Real Madrid, aynı puanlı Barcelona'yı takibini sürdürdü.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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