Real Madrid'den gol şov!
La Liga'da Barcelona ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup etti.
Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Kroos, Modric ve Marcelo gibi önemli yıldızlarının yokluğunda ligden düşmesi kesinleşen Granda'ya konuk olan Real Madrid, 35 dakikada sonuca gitti.
James Rodriguez'in 3 ve 11. dakikada attığı gollerle maça adeta 2-0 önde başlayan Real Madrid, Morata'nın 30 ve 35. dakikalarda attığı gollerle sonuca gitmesini bildi.
Öte yandan üst üste 60. maçta da gol atan Real Madrid, yeni bir rekorun peşinde koşuyor. Eflatun beyazlılar, gelecek hafta derbide Atletico Madrid'e de gol atarsa, Bayern Münih'in 61 maçlık rekorunu egale edecek.
Bu sonuçla 84 puana yükselen 1 maçı eksik Real Madrid, aynı puanlı Barcelona'yı takibini sürdürdü.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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