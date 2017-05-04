Ronaldo, 113 takımdan fazla gol attı!
Şampiyonlar Ligi'nde 103 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, tek başına 113 takımı geride bıraktı...
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Salı gecesi Atletico Madrid ile yarı finalde oynadıkları maçta yaptığı hat-trick'le Kupa 1'deki gol sayısını 103'e çıkarmıştı.
Opta verilerine göre Portekizli yıldız, tek başına Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden 135 takımın 113'ünden daha fazla gol atmış durumda.
103 gollü Ronaldo'nun önündeki en yakın takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 106 golü bulunan Galatasaray ve Shakhtar Donetsk bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü takımı ise 498 golle Real Madrid. Real Madrid'i ise 459 golle ezeli rakibi Barcelona takip ediyor.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:21
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Toplam 3
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NECATİ AK HİKAYE ANLATMA SEN FENERBAHÇELİ OLAZSIN
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Toplam 9
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Ali Orta sahada ohuzhanin drenci sifir buyuk maclari hep kayip eddik bak ajax ne yapdi liyona yasli oyuncu cok takimda
- Nerede ezeli rekabet
Toplam 7
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ÖMER EZELİ REKABET Mİ KALDI,EZELİ REKABET DEDİĞİN OLAY HEMEN HEMEN HER BRANŞTA YARIŞMAK DEMEK, MİŞMİŞMİŞ DE MUŞMUŞMUŞ
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