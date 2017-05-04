Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı!
Şampiyonlar Ligi'nde 103 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, tek başına 113 takımı geride bıraktı...
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Salı gecesi Atletico Madrid ile yarı finalde oynadıkları maçta yaptığı hat-trick'le Kupa 1'deki gol sayısını 103'e çıkarmıştı.
Opta verilerine göre Portekizli yıldız, tek başına Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden 135 takımın 113'ünden daha fazla gol atmış durumda.
103 gollü Ronaldo'nun önündeki en yakın takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 106 golü bulunan Galatasaray ve Shakhtar Donetsk bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü takımı ise 498 golle Real Madrid. Real Madrid'i ise 459 golle ezeli rakibi Barcelona takip ediyor.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:18
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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