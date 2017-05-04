 Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı! – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    , Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı!

    Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı!

    Şampiyonlar Ligi'nde 103 gole ulaşan , tek başına 113 takımı geride bıraktı...

    UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran Real Madrid'in Portekizli yıldızı , Salı gecesi Atletico Madrid ile yarı finalde oynadıkları maçta yaptığı hat-trick'le Kupa 1'deki gol sayısını 103'e çıkarmıştı.

    Opta verilerine göre Portekizli yıldız, tek başına Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden 135 takımın 113'ünden daha fazla gol atmış durumda.

    103 gollü Ronaldo'nun önündeki en yakın takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 106 golü bulunan Galatasaray ve Shakhtar Donetsk bulunuyor.

    Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü takımı ise 498 golle Real Madrid. Real Madrid'i ise 459 golle ezeli rakibi Barcelona takip ediyor.

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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