Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı!
Şampiyonlar Ligi'nde 103 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, tek başına 113 takımı geride bıraktı...
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Salı gecesi Atletico Madrid ile yarı finalde oynadıkları maçta yaptığı hat-trick'le Kupa 1'deki gol sayısını 103'e çıkarmıştı.
Opta verilerine göre Portekizli yıldız, tek başına Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden 135 takımın 113'ünden daha fazla gol atmış durumda.
103 gollü Ronaldo'nun önündeki en yakın takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 106 golü bulunan Galatasaray ve Shakhtar Donetsk bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü takımı ise 498 golle Real Madrid. Real Madrid'i ise 459 golle ezeli rakibi Barcelona takip ediyor.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:04
- Trabzonspor'da Avrupa hesapları
Toplam 3
Yorum
tunahan ulan sizin yüzünüzden bu takım birşeyler yapamıyor gider futbolculara teknik adama söverseniz puan tabi alamazlar biraz takımn arksnda durun
- Pamuk eller cebe!
Toplam 13
Yorum
Bence Bence GS Dan haric hicbir Takimda Bence is yapmaz Eger giderse bence Futbol hayati biter kiralanarak 30 yasina gelir bence
- Asistçi orta saha
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 selçuk geri dönerek oynuyor josue oynasın
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