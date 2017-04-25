Gareth Bale yine sakatlandı
Real Madrid kulübü, Galli futbolcusu Gareth Bale'in sol ayak arka adalesinde 2. dereceden sakatlığı bulunduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasındaki Barcelona maçının 35. dakikasında sakatlanan Bale'in, sol ayak arka adalesinde 2. derece lezyon tespit edildiği bildirildi. Real Madrid, Bale'in sahalara dönüşü konusunda tarih vermezken, İspanyol basını Galli oyuncunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını öne sürdü.
Bale'in, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı 2 ve 10 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmaları ve La Liga'da en az 4 maç sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon çok sık sakatlık sorunu yaşayan Bale, Real Madrid'in oynadığı 51 maçın sadece 26'sında forma giydi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 15:27
- Çağla Büyükakçay çiftlerde ikinci tura yükseldi
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Yorum
REİS hocam fb den kupanın rövanşını al hemde öyle alki kartal korkulu rüyaları olsun . kabusları olsun
- ''Hayat insanı değiştiriyor''
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Yorum
gs gol 90 da gelmese gene meşhur popoyla top tutma hareketini yapardı şahsiyetli bey
- ''Hayat insanı değiştiriyor''
Toplam 10
Yorum
gs terbiyeli fb taraftarını da çok gördük
Gareth Bale yine sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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