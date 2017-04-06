 James Rodriguez'den Zidane'a küfür – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    'den Zidane'a küfür

    James Rodriguez'den Zidane'a küfür

    'den skandal görüntüler! İspanya La Liga'da Real Madrid'in Leganes'i deplasmanda 4-2 yendiği maçta 71. dakikada oyundan çıkartılan Kolombiyalı yıldız, teknik direktör Zinedine Zidane'a ağır şekilde tepki gösterdi.

    Söylenerek kenara geldiği gözlemlenen Rodriguez'in Zidane'ın elini sıkmadan oturması dikkat çekti. Kolombiyalı 10 numara otururken de söylenmeye devam etti ve sert bir şekilde koltuğu yumrukladı.

    James'in oyundan çıkarken ettiği küfürler ise kameralara yansıdı. Real Madrid teknik direktörü Zidane, maç sonu yaptığı açıklamada ''Sinirli olması çok mantıklı. Takımın dışında kaldı ama yapabileceğim bir şey yok. James'ten memnunum.'' açıklamasını yaptı.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:34
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