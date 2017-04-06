James Rodriguez'den Zidane'a küfür
James Rodriguez'den skandal görüntüler! İspanya La Liga'da Real Madrid'in Leganes'i deplasmanda 4-2 yendiği maçta 71. dakikada oyundan çıkartılan Kolombiyalı yıldız, teknik direktör Zinedine Zidane'a ağır şekilde tepki gösterdi.
Söylenerek kenara geldiği gözlemlenen Rodriguez'in Zidane'ın elini sıkmadan oturması dikkat çekti. Kolombiyalı 10 numara otururken de söylenmeye devam etti ve sert bir şekilde koltuğu yumrukladı.
James'in oyundan çıkarken ettiği küfürler ise kameralara yansıdı. Real Madrid teknik direktörü Zidane, maç sonu yaptığı açıklamada ''Sinirli olması çok mantıklı. Takımın dışında kaldı ama yapabileceğim bir şey yok. James'ten memnunum.'' açıklamasını yaptı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:34
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Toplam 8
Yorum
1967 Babel Q. Defansmı yapacak Q. nın yusufa o yaptığı hareketten sonra sarı kart veren hakemlerle yenersiniz anca ama busefer hakemide yenicez.
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Toplam 9
Yorum
kartal yinemi bu hakem
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 1
Yorum
Erzurum Gardaş Brezilyaya gitsin hiç gelmesin
James Rodriguez'den Zidane'a küfür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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