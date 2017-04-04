Real Madrid'de Varane sakatlandı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Varane 3-4 haftadan önce sahalara dönemeyecek. Fransız futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Münih, ligdeki Atletico Madrid derbisi ile Barcelona maçlarında oynaması beklenmiyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Varane, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 14:12
- Fırtına galibiyetleri taçlandırmak istiyor
Toplam 3
Yorum
Ts Beleş ci nin kupaya gelince dili tutuluyor galiba sanırım aziz tutmuş parayla bu adamı git ts nin sayfalarini karıştır diye
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
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Yorum
Beşiktaş Aynı cenk milli maçta 2 gol atarken göklere çıkaran sizler sonraki maçında boş geçti diye yerin dibine mi sokuluyor komiksiniz......
- Muhteşem siftah
Toplam 2
Yorum
Erol İyi futbolcu ama ben olsam bedavaya nokuolmayı alırdım.nokuolma nantta harikalar yaratıyor.ilerde büyük takımlara transfer olacak göreceksin
Real Madrid'de Varane sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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