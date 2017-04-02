 Real Madrid'den bir ilk – Fotomaç – 02 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Real Madrid'den bir ilk

    Real Madrid'den bir ilk

    Real Madrid, sosyal medya platformu Facebook'ta 100 milyon beğeniye ulaşan ilk spor kulübü oldu.

    Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre eflatun-beyazlılar, Facebook sayfası 100 milyon beğeniye ulaşan ilk spor kulübü olma unvanını kazandı.

    Açıklamada, Real Madrid'in sosyal medyanın en hızlı büyüyen markalarından biri olduğu belirtilerek, Facebook'taki kulüp videolarının geçen yıl 1,6 milyardan fazla izlendiği hatırlatıldı. Ayrıca geçen yıl Facebook'ta en fazla paylaşım yapılan 10 mesajdan 9'unun Real Madrid'e ait olduğu ifade edildi.

    Öte yandan Real Madrid'in ardından Barcelona Kulübü de internet sitesinden yaptığı açıklamayla Facebook'ta 100 milyon beğeniye ulaşıldığını duyurdu.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real Madrid'den bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.