Real Madrid'den bir ilk
Real Madrid, sosyal medya platformu Facebook'ta 100 milyon beğeniye ulaşan ilk spor kulübü oldu.
Açıklamada, Real Madrid'in sosyal medyanın en hızlı büyüyen markalarından biri olduğu belirtilerek, Facebook'taki kulüp videolarının geçen yıl 1,6 milyardan fazla izlendiği hatırlatıldı. Ayrıca geçen yıl Facebook'ta en fazla paylaşım yapılan 10 mesajdan 9'unun Real Madrid'e ait olduğu ifade edildi.
Öte yandan Real Madrid'in ardından Barcelona Kulübü de internet sitesinden yaptığı açıklamayla Facebook'ta 100 milyon beğeniye ulaşıldığını duyurdu.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:09
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 19
Yorum
Ferhat Sonunda dogrulari görmeye basladiniz hayret feneri zaten hakemler buraya getirdi
- Mersi-Van Persie
Toplam 6
Yorum
SES yensen nolacak şampiyonmu oldun,aziz gitmedikçe 4. lük başarıdır.aziz ve terim çekin elinizi türk futbolundan.
- Ozan Tufan'ın acı günü!
Toplam 3
Yorum
SES azizli fener için 4. lük başarıdır,aziz fenerden terimde milli takımdan gitmedikçe,türk futbolu bir karış ileri gitmez.
Real Madrid'den bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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