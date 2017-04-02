Real Madrid, liderliğini sürdürdü
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid sahasında Alaves'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Alaves karşısında oldukça zorlanan Real Madrid, sahada çok iyi bir futbol oynamasa da 3 puanı almayı başardı. Real Madrid'in golleri, 31. dakikada Benzema, 85. dakikada Isco ve 88. dakikada Nacho'dan geldi.
Madrid ekibi böylece resmi maçlardaki gol atma serisini 50 karşılaşmaya çıkardı ve bunu başaran ilk İspanyol kulübü oldu.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Alaves maçında kaleci Keylor Navas'ın yanı sıra Sergio Ramos, Marcelo ve James'i kadroya almayarak dinlendirdi.
Puanını 68'e çıkaran ve maç eksiği bulunan Real Madrid, 29. haftayı lider kapatmayı garantiledi. Alaves ise 40 puanla 10. sırada kaldı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:39
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 30
Yorum
HAKEM ÇOK GÜZEL POZİSYON ÇOK GÜZEL. HERKES AYNA GİBİ GÖRÜYOR DA HAKEM GÖRMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNÜYOR.BU TERMİNATÖRÜN AKLI BOZUK
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
Berbat ötesi bir futbol Bir Ts li olarak yeminle utandım bu nasıl bir futbol böyle onca güzel maçtan sonra tek güzel olan şey 3 puan
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
BASTIR RİZE HADİ RİZE BASTIR RİZE BASTIR RİZE BAKMAYIN SİZ BU BELEŞÇİLERE
Real Madrid, liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.