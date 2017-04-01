James, Ada yolcusu
Real Madrid’de ‘ıskarta’ olan Kolombiyalı yıldıza Manchester United talip oldu. Hatta Mourinho, oyuncuyla ilk görüşmeyi yapmış. Chelsea ve Bayern Münih de 26 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
Takımı Jose Mourinho'ya teslim eden Manchester United, Zlatan İbrahimovic ve Paul Pogba transferleriyle gündemi sarsmıştı. Premier Lig'de arzuladığı başarılara ulaşamasa da Kırmızı Şeytanlar, önümüzdeki yıl da kesenin ağzını açacak. Hedefteki isim Real Madrid'de düzenli formayı unutan James Rodriguez. Kolombiyalı yıldız, İspanyol devinden ayrılmaya sıcak baktığını ifade eder etmez Manchester United, Chelsea ve Bayern Münih devreye girmişti. Ancak transferde M. United'ın rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtiliyor.
Manchester United'ta teknik direktör Jose Mourinho önümüzdeki sezon kadrosuna James Rodriguez'i katmak için ilk ciddi atağı yapan isim. Ada basınına göre Portekizli çalıştırıcı, 26 yaşındaki yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.
MOURİNHO FARKI
Mourinho eski kulübü Real Madrid'le de yakın ilişkileri olduğu için hem bonservis ücretinde hem de oyuncunun alacağı parada indirim bekliyor. Chelsea ve Bayern de fırsat kolluyor.
Manchester United'ta teknik direktör Jose Mourinho önümüzdeki sezon kadrosuna James Rodriguez'i katmak için ilk ciddi atağı yapan isim. Ada basınına göre Portekizli çalıştırıcı, 26 yaşındaki yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.
MOURİNHO FARKI
Mourinho eski kulübü Real Madrid'le de yakın ilişkileri olduğu için hem bonservis ücretinde hem de oyuncunun alacağı parada indirim bekliyor. Chelsea ve Bayern de fırsat kolluyor.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
James, Ada yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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