 James, Ada yolcusu – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    James, Ada yolcusu

    James, Ada yolcusu

    ’de ‘ıskarta’ olan Kolombiyalı yıldıza talip oldu. Hatta Mourinho, oyuncuyla ilk görüşmeyi yapmış. Chelsea ve Bayern Münih de 26 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

    Takımı 'ya teslim eden Manchester United, Zlatan İbrahimovic ve Paul Pogba transferleriyle gündemi sarsmıştı. Premier Lig'de arzuladığı başarılara ulaşamasa da Kırmızı Şeytanlar, önümüzdeki yıl da kesenin ağzını açacak. Hedefteki isim Real Madrid'de düzenli formayı unutan . Kolombiyalı yıldız, İspanyol devinden ayrılmaya sıcak baktığını ifade eder etmez , Chelsea ve Bayern Münih devreye girmişti. Ancak transferde M. United'ın rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtiliyor.

    Manchester United'ta teknik direktör Jose Mourinho önümüzdeki sezon kadrosuna James Rodriguez'i katmak için ilk ciddi atağı yapan isim. Ada basınına göre Portekizli çalıştırıcı, 26 yaşındaki yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

    MOURİNHO FARKI
    Mourinho eski kulübü 'le de yakın ilişkileri olduğu için hem bonservis ücretinde hem de oyuncunun alacağı parada indirim bekliyor. Chelsea ve Bayern de fırsat kolluyor.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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