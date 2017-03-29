 Zirvenin adı: CR7 – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Zirvenin adı: CR7

    Zirvenin adı: CR7
    tarafından 2016'nın en iyi futbolcusu ödülünü alan , farklı bir kulvarda da rakiplerini geride bıraktı. France Footboll Dergisi'nin araştırmasına göre 2016-17 sezonunda 87.5 milyon Euro gelir elde eden CR7, en çok kazanan futbolcu unvanını aldı. Messi 76.5 milyonla ikinci, Neymar da 55.5 milyon Euro'yla 3. oldu.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:54
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