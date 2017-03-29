 Madrid’in son gözdesi – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Madrid’in son gözdesi

    Madrid’in son gözdesi
    İspanyol devi gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvadı. 'nin yıldızı 'ı listesine alan Madrid'in, 115 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Daily Mail'in haberinde, 26 yaşındaki oyuncunun da İspanya'ya gitmek istediği ileri sürüldü.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:52
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