Ronaldo en golcüler sıralamasında ilk 10'da
Portekiz'in İsveç'e 3-2 yenildiği hazırlık maçında rakip fileleri bir kez havalandıran Cristiano Ronaldo, 71 gole ulaşarak milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcular sıralamasında ilk 10'a girdi.
İsveç karşısında 18. dakikada Portekiz'i 1-0 öne geçiren Ronaldo, milli takımdaki gol sayısını 71'e çıkardı. İsveç maçı öncesi milli takımlarda tüm zamanların en golcüleri sıralamasında Trinidad ve Tobagolu Stern John ile 12'nciliği paylaşan 32 yaşındaki Ronaldo, attığı golle adını ilk 10 arasına yazdırdı.
Ronaldo, milli takımda 71'er gole sahip Malavili Kinnah Phiri, Suudi Arabistanlı Majed Abdullah, Taylandlı Kiatisuk Senamuang ve Alman Miroslav Klose ile 8'inci sıraya yerleşti.
Portekizli yıldızın önündeki en yakın isimler, 75 golle Kuveytli Bashar Abdullah ve 77 golle Brezilyalı Pele olarak göze çarpıyor. İranlı Ali Daei, 109 golle milli takımların en golcü futbolcuları sıralamasında zirvede bulunuyor.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 00:53
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
Ronaldo en golcüler sıralamasında ilk 10'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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