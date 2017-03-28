 Ronaldo en golcüler sıralamasında ilk 10'da – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Ronaldo en golcüler sıralamasında ilk 10'da

    Ronaldo en golcüler sıralamasında ilk 10'da

    'in 'e 3-2 yenildiği hazırlık maçında rakip fileleri bir kez havalandıran , 71 gole ulaşarak milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcular sıralamasında ilk 10'a girdi.

    karşısında 18. dakikada 'i 1-0 öne geçiren Ronaldo, milli takımdaki gol sayısını 71'e çıkardı. İsveç maçı öncesi milli takımlarda tüm zamanların en golcüleri sıralamasında Trinidad ve Tobagolu Stern John ile 12'nciliği paylaşan 32 yaşındaki Ronaldo, attığı golle adını ilk 10 arasına yazdırdı.

    Ronaldo, milli takımda 71'er gole sahip Malavili Kinnah Phiri, Suudi Arabistanlı Majed Abdullah, Taylandlı Kiatisuk Senamuang ve Alman Miroslav Klose ile 8'inci sıraya yerleşti.

    Portekizli yıldızın önündeki en yakın isimler, 75 golle Kuveytli Bashar Abdullah ve 77 golle Brezilyalı Pele olarak göze çarpıyor. İranlı Ali Daei, 109 golle milli takımların en golcü futbolcuları sıralamasında zirvede bulunuyor.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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