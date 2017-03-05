Real Madrid Eibar'ı rahat geçti
La Liga'nın 26. haftasında oynanan karşılaşmada Real Madrid, konuk olduğu Eibar'ı 4-1 mağlup etti.
Eflatun-beyazlı ekip, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun sakatlık, önemli oyuncuları Gareth Bale ve Alvaro Morata'nın da kart cezası sebebiyle oynayamadığı müsabakada Eibar ile karşı karşıya geldi.
Ipurua Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maça etkili başlayan Real Madrid, 14. ve 25. dakikalarda Karim Benzema ve 29. dakikada James Rodriguez'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.
Konuk ekip, Marco Asensio'nun 60. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru 4-0 yaptı. Eibar, Ruben Pena'nın 72. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e indirdi. Kalan dakikalarda golün olmadığı karşılaşma, Real Madrid'in 4-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.
La Liga'da bir maçı eksik Real Madrid, bu galibiyetle puanını 59'a yükseltti. Ligdeki 9. mağlubiyetini yaşayan Eibar ise 39 puanda kaldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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